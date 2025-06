Fuga in auto di 40 chilometri con 4.000 euro di cosmetici rubati: arrestata giovane coppia

Olgiate Comasco (Como), 24 giugno 2025 – Un inseguimento iniziato a Olgiate Comasco e proseguito attraversando Appiano Gentile, Guanzate e Lomazzo, per poi entrare in autostrada sulla A9 in direzione di Milano, imboccare la Pedemontana in direzione Varese, dove la Mercedes E220, con targa romena inseguita dalla pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Como, ha terminato la corsa al casello di Gallarate, dopo 38 chilometri di corsa sfrenata.

A bordo c’erano due cittadini romeni di 20 anni, un ragazzo e una ragazza in stato di gravidanza, conviventi, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. In auto, avevano quasi 4.000 euro di cosmetici, che si ritiene siano stati rubati nei supermercati Tigros. L’inseguimento è avvenuto ieri pomeriggio, e i due sono ora in camera di sicurezza in caserma a Como, in attesa del processo per direttissimo che avverrà domani a Busto Arsizio. L’auto si è bloccata urtando il paracarri, e per il rilievo dell’incidente è intervenuta la stradale di Busto Arsizio: a scatenare la fuga, è stato un tentativo di controllo della pattuglia.

I carabinieri, impegnati in un posto di blocco, hanno cercato di fermare la Mercedes con targhe rumene, scatenando però la reazione opposta e innescando una fuga che tuttavia non gli ha consentito di far perdere le proprie tracce, nonostante la guida a fortissima velocità in pieno giorno, che ha messo a rischio pedoni e automobilisti.