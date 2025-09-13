Fuga in Svizzera dopo le coltellate, catturato

Da luglio, era in fuga dalle Marche, dopo aver accoltellato due uomini a causa di una lite scaturita da motivi di parcheggio. Elmas Becaj, 41 anni, italiano di origine albanese residente in provincia di Macerata, è stato trovato e arrestato dalla polizia di frontiera di Ponte Chiasso, che lo ha controllato mentre rientrava a piedi dalla Svizzera.

I reati di cui è accusato risalgono a fine luglio quando, in seguito a una lite scaturita da una manovra tra due auto, avvenuta nel parcheggio in un centro commerciale a Trodica di Morrovalle, nelle Marche, Becaj aveva aggredito con un coltello due cittadini pakistani, ferendoli gravemente. Entrambi ricoverati in ospedale, erano andati incontro a prognosi di 45 e 15 giorni.

I carabinieri avevano quindi avviato le indagini per identificarlo, arrivando ad accertare il suo coinvolgimento, al punto che, sulla scorta della pericolosità e della gravità del gesto, la Procura aveva chiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

È accusato di lesioni aggravate dalla recidiva e dai futili motivi, e di uso di armi. Ma nel frattempo il quarantunenne non era più rintracciabile, e la misura cautelare era rimasta pendente, per oltre un mese. Dalle Marche, pare dunque che si fosse spostato in Svizzera, riuscendo a oltrepassare indenne il confine.

Fino rimettere piede in Italia e a incappare in un controllo della pattuglia della polizia di Ponte Chiasso, da cui è emerso il provvedimento che pendeva su di lui. Becaj è stato quindi arrestato in esecuzione della misura cautelare, e trasferito in carcere al Bassone di Como, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che dovrà essere fatto per rogatoria.

Successivamente la Procura di Macerata deciderà se disporre il suo trasferimento nelle Marche, a disposizione per eventuali accertamenti e per le future contestazioni.

Pa.Pi.