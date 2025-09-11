Bomba da cannone riemerge dal fango in Valbasca: zona evacuata e ordigno fatto brillare

Lipomo, 11 settembre 2025 – Era un ordigno bellico da cannone quello trovato mercoledì sera in Valbasca, ed è stato rimosso oggi dagli artificieri della Polizia di Stato. L'allarme è arrivato verso le 19.30 da un passante, un uomo di 57 anni, che ha notato a terra un oggetto compatibile con un ordigno esplosivo, probabilmente fatto riaffiorare dal terreno dalle forti piogge di questi ultimi giorni.

Vigili del fuoco e polizia, intervenuti nel Parco della Spina Verde, zona Valbasca a Lipomo, hanno cinturato e messo in sicurezza l'area, in attesa degli artificieri che sono arrivati oggi. Tutte le persone presenti sono state allontanate, e la zona è stata presidiata con il supporto di carabinieri, guardia di difinanza e gli stessi vigili dle fuoco.

Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, che hanno monitorato con pattuglie dinamiche tutta lparea di potenziale pericolo, fino all’arrivo degli artificieri antisabotaggio della Questura di Milano di questa mattina. L’ordigno bellico da cannone – così è stato qualificato - è stato disinnescato in totale sicurezza e successivamente distrutto senza causare danni. Infine l’area è stata dichiarata nuovamente sicura e la circolazione è tornata alla normalità.