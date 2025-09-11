Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
Como
CronacaBomba da cannone riemerge dal fango in Valbasca: zona evacuata e ordigno fatto brillare
11 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
Bomba da cannone riemerge dal fango in Valbasca: zona evacuata e ordigno fatto brillare

Un passante scopre un proiettile da cannone riaffiorato dal terreno dopo le piogge nei pressi di Lipomo. Area evacuata e presidiata da forze dell’ordine fino all’intervento degli artificieri della Polizia di Stato

Area presidiata in Valbasca

Area presidiata in Valbasca

Lipomo, 11 settembre 2025 – Era un ordigno bellico da cannone quello trovato mercoledì sera in Valbasca, ed è stato rimosso oggi dagli artificieri della Polizia di Stato. L'allarme è arrivato verso le 19.30 da un passante, un uomo di 57 anni, che ha notato a terra un oggetto compatibile con un ordigno esplosivo, probabilmente fatto riaffiorare dal terreno dalle forti piogge di questi ultimi giorni.

Vigili del fuoco e polizia, intervenuti nel Parco della Spina Verde, zona Valbasca a Lipomo, hanno cinturato e messo in sicurezza l'area, in attesa degli artificieri che sono arrivati oggi. Tutte le persone presenti sono state allontanate, e la zona è stata presidiata con il supporto di carabinieri, guardia di difinanza e gli stessi vigili dle fuoco.

Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, che hanno monitorato con pattuglie dinamiche tutta lparea di potenziale pericolo, fino all’arrivo degli artificieri antisabotaggio della Questura di Milano di questa mattina. L’ordigno bellico da cannone – così è stato qualificato - è stato disinnescato in totale sicurezza e successivamente distrutto senza causare danni. Infine l’area è stata dichiarata nuovamente sicura e la circolazione è tornata alla normalità.

