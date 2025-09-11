Perché fai la coda a Malpensa
Perché fai la coda a Malpensa
Como
CronacaLipomo, dal bosco spunta un ordigno bellico inesploso: area messa in sicurezza
11 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
Lipomo, dal bosco spunta un ordigno bellico inesploso: area messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Si attendono gli artificieri per provvedere alla rimozione

L'ordigno bellico trovato nei boschi a Lipomo

L'ordigno bellico trovato nei boschi a Lipomo

Lipomo, 10 settembre 2025 – Intervento dei vigili del fuoco questa notte, per rimuovere un ordigno bellico, riemerso dal terreno nel Parco della Valbasca. Dalla sede di via Valleggio, la squadra è stata inviata all'interno della Spina Verde nell'area di Lipomo, dove appunto era stata segnalata la presenza di un ordigno, visibilmente datato.

I vigili del fuoco, intervenuti assieme alla polizia hanno constatato che si trattava di un ordigno di epoca bellica, quasi certamente un mortaio al fosforo risalente alla seconda guerra mondiale. Non è chiaro se sia stata abbandonato o il mortaio sia riemerso con le forti piogge degli scorsi giorni.

Oggi sono attesi gli artificieri per provvedere alla rimozione, mentre la zona nel frattempo è stata messa in sicurezza per garantire le condizioni di sicurezza.

© Riproduzione riservata