Lipomo, dal bosco spunta un ordigno bellico inesploso: area messa in sicurezza

Lipomo, 10 settembre 2025 – Intervento dei vigili del fuoco questa notte, per rimuovere un ordigno bellico, riemerso dal terreno nel Parco della Valbasca. Dalla sede di via Valleggio, la squadra è stata inviata all'interno della Spina Verde nell'area di Lipomo, dove appunto era stata segnalata la presenza di un ordigno, visibilmente datato.

I vigili del fuoco, intervenuti assieme alla polizia hanno constatato che si trattava di un ordigno di epoca bellica, quasi certamente un mortaio al fosforo risalente alla seconda guerra mondiale. Non è chiaro se sia stata abbandonato o il mortaio sia riemerso con le forti piogge degli scorsi giorni.

Oggi sono attesi gli artificieri per provvedere alla rimozione, mentre la zona nel frattempo è stata messa in sicurezza per garantire le condizioni di sicurezza.