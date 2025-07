Dormiva con un coltello in una mano e un altro sotto la gamba: brusco risveglio dal pisolino per il pusher della droga dello stupro

Como, 7 luglio 2025 – Durante la perlustrazione di uno stabile in disuso a Como, la Squadra Volante ha trovato e arrestato un tunisino di 40 anni, che stava impugnando un grosso coltello da cucina. L’uomo era seduto su un divano all’interno di un edificio in disuso nella zona di Albate, vicino al carcere del Bassone, più volte segnalato dai cittadini come luogo di spaccio e di degrado. Domenica pomeriggio alle 15, i poliziotti hanno organizzato un accesso all’area, trovando l’uomo assopito con un coltello nella mano sinistra, e un secondo nascosto sotto la gamba destra: disarmato e svegliato, è stato immobilizzato, mentre proseguiva l’ispezione.

Sul tavolino davanti a lui, c’erano diverse dosi già confezionate di droga, tra cocaina e Ghb – la droga dello stupro – per un peso totale di quasi un etto e mezzo. Una volta portato in Questura e identificato, sul suo conto sono emersi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, la pubblica amministrazione e la legge sugli stupefacenti. E’ stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’uso delle armi e portato al Bassone. E’ inoltre al vaglio la sua posizione amministrativa.