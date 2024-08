Faggeto Lario, centauro sbalzato dalla moto: portato in gravi condizioni al Sant’Anna di Como

Faggeto Lario (Como), 21 agosto 2024 – Un volo dalla moto di cinque metri e una caduta rovinosa sull’asfalto. È Quel che è successo a un motociclista questa mattina intorno alle dieci e mezza a Faggeto Lario. l’incidente, il secondo della mattinata dopo quello fatale intorno alle sei e mezza del mattino ad Albiolo, è avvenuto in via Per Bellagio. L’uomo, in sella alla sua due ruote, è stato centrato da una macchina mentre percorreva la strada che costeggia il lago di Como. Nella caduta ha riportato diversi, gravi traumi al volto, alla schiena e a un braccio. Le sue condizioni sono subito state giudicate serie dagli equipaggi del 118 e dai medici dell’automedica intervenuti sul posto, che dopo le prime cure sul posto lo hanno condotto in codice rosso al Sant’Anna di Como. Sul luogo dell’incidente, come d’abitudine, anche le pattuglie dei carabinieri e dei vigili del fuoco per i rilievi.