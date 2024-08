Milano, auto contro moto all’incrocio di via Antonini: gravemente feriti i due centauri

Milano, 17 agosto 2024 – Grave incidente alle 20.50 di questa sera in via Antonini, alla periferia sud della città vicino a viale Giovanni da Cermenate. Un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio con via Bazzi e, dopo l'impatto, il conducente della due ruote, un uomo di 60 anni, e la sua passeggera, una donna di 58, sono finiti a terra. Immediata la richiesta di aiuto e l'arrivo dei soccorritori. Sul posto anche la polizia locale, che è ancora impegnata con i rilievi. I due feriti, che erano coscienti ma con politraumi, sono stati accompagnati in codice rosso in ospedale: lui al Niguarda e lei all'Humanitas di Rozzano.