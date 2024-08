Albiolo, scooter centrato da un’auto: muore giovane di 31 anni

Albiolo (Como), 21 agosto 2024 – Lo schianto questa mattina intorno alle 6 e 20. L’auto che centra la moto in sella alla quale si trova un giovane di 31 anni, che viene sbalzato a terra. È agonizzante quando arrivano ambulanza e automedica del 118. Il volo in elicottero fino all’ospedale di Circolo di Varese, dove i medici mettono in atto ogni procedura per salvargli la vita, si rivela purtroppo inutile. Il decesso, pochi minuti dopo l’arrivo in pronto soccorso. È la cronaca dell’ennesimo incidente mortale che si è consumato sulle strade lombarde in questo mese d’agosto, vittima ancora una volta un motociclista. Si tratta di un ragazzo di origini siciliane residente in provincia di Como classe 1992. Ai carabinieri – sono intervenuti il Radiomobile e i militari della vicina stazione di Olgiate Comasco – il triste compito di contattare i genitori in Sicilia. Per cause ancora in c orso di accertamento, la Liberty Piaggio su cui si trovava il trentenne si è scontrata lateralmente con una Hyundai Ioniq: a causa dell’impatto lo scooter è finito contro un palo a lato strada. Per il giovane non c’è stato scampo.