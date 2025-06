Como, senzatetto accoltellato al collo da due sconosciuti in viale Varese

Como, 18 giugno 2025 – Un senzatetto di 31 anni, è stato accoltellato questo pomeriggio in viale Varese, in una zona centrale della città. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, verso le 16 due soggetti, che al momento non sono stati rintracciati né identificati, si sono avvicinati all’uomo, che stava dormendo davanti alla chiesa, lo hanno colpito almeno due volte con un coltello, all’altezza del collo e in testa, e poi sono fuggiti. Il trentunenne è stato ferito superficialmente, e la lama non ha raggiunto vasi sanguigni o punti vitali. Inoltre l’uomo, anche se sorpreso nel sonno, è riuscito a reagire e a difendersi, evitando conseguenze peggiori.

Arrivano le Volanti

Soccorso dal 118, è stato portato in ospedale a Cantù in codice verde. Nel frattempo è stato dato l’allarme e la polizia – pattuglie della Squadra Mobile e della Squadra Volante – ha perlustrato tutta Como, cercando due uomini, probabilmente stranieri, che corrispondessero alla descrizione degli aggressori.

Le indagini

Al momento non sono stati rintracciati. I motivi del ferimento al momento non sono noti, ma la dinamica fa pensare a una vendetta o un regolamento di conti, che potrebbe essere stato scatenato dalle circostanze più imprevedibili. Non appena possibile, sarà interrogato anche il ferito per capire se è riuscito a riconoscere chi lo ha accoltellato.