Como, fa il dito medio alla pattuglia della polizia e pubblica la foto su Instagram: 25enne denunciato

Como, 5 marzo 2025 – Un dito medio davanti alla pattuglia della polizia, ritratto in una foto orgogliosamente postata su Instagram. Senza prevedere che quella storia, rimasta visibile solo 24 ore, sarebbe passata inevitabilmente davanti agli occhi di un poliziotto della Questura di Como. Così un venticinquenne comasco residente nella zona di via Anzani, è stato denunciato per vilipendio. Martedì mattina è passato davanti a una pattuglia ferma nei pressi di casa sua per un intervento: non ha resistito alla tentazione di scattare una foto con l’auto che faceva a sfondo al suo dito medio, per poi postarla subito sul suo profilo di Instagram. Poco dopo è stata vista dal poliziotto, che è risalito all’identità del titolare dell’account, e lo ha denunciato, cristallizzando l’immagine incriminata prima che sparisse.