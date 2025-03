Como e Varese, Savignano confermato alla guida di Fns Cisl per vigili del fuoco e polizia penitenziaria

Como, 5 marzo 2025 – Giovanni Savignano è stato confermato segretario generale della Federazione nazionale sicurezza Cisl per i territori di Como e Varese, durante il IV congresso territoriale della Fns Cisl Como – Varese, il sindacato che rappresenta i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria. In segreteria con lui Bruno Zerbini e Lino Coltellese.

“La nostra Federazione – ha detto Savignano - è in prima linea per la sicurezza dei lavoratori, i due comparti che fanno parte della Fns, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria, che rischiano quotidianamente la vita. Il sindacato prima di tutto deve garantire che ogni singolo lavoratore lavori in sicurezza e che riesca a rientrare a casa, dai propri cari, al termine del turno”.

I Vigili del fuoco delle Province di Como e Varese ogni anno effettuano migliaia di interventi: “Solo grazie alla loro professionalità e al loro senso del dovere, riescono a gestire le emergenze – ha continuato il segretario - Chiediamo di dotare tutti i comandi e i vari distaccamenti delle giuste unità e dei mezzi opportuni per lavorare in sicurezza”.

Sicurezza è un tema importante anche per la penitenziaria: “Quotidianamente assistiamo ad aggressioni ai danni dei tanti colleghi che prestano servizio all’interno degli Istituti, con compiti specifici. Sul territorio di Como e Varese ci sono tre Istituti penitenziari e un Ufficio di Esecuzione Penale. Alla base delle nostre battaglie spesso ci sono la richiesta di nuovi uniformi e di nuovi automezzi, che devono essere sempre efficienti e sicuri. Altro tasto dolente sono le caserme, che necessiterebbero di ristrutturazioni”.