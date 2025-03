Como, ferito nella lite: la polizia prima lo soccorre e poi lo arresta perché ricercato

Milano, 4 marzo 2025 - La polizia di Stato di Como ha arrestato, in base ad un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano, un uomo di 44 anni, originario dello Sri-Lanka con precedenti penali e di polizia. L'uomo era senza fissa dimora ma in regola con le norme sul soggiorno.

Intervento alla stazione Nord di Milano

Verso la mezzanotte, una volante è stata indirizzata nei pressi della stazione delle Ferrovie Nord Milano a seguito di una chiamata del 44enne. Aveva richiesto l'intervento al 112 Nue dopo una lite con un uomo, che poi si è allontanato, e aveva riportato lievi ferite al volto.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con l'uomo, il quale, privo di documenti, ha declinato a voce le sue generalità. Raccolti i dettagli dell'accaduto, gli agenti hanno fatto intervenire il 118 per farlo trasferire all'ospedale di San Fermo della Battaglia in codice verde.

Accertamenti sulla vera identità

Dopo la visita, l'uomo è stato accompagnato in questura dove sono stati effettuati accertamenti più approfonditi sulla sua identità. Dai successivi accertamenti, è emerso che in capo al 44enne vi erano una serie di alias che l’uomo aveva fornito nel tempo e che, legata ad uno di questi, vi era una segnalazione di rintraccio.

L’uomo era infatti ricercato e doveva essere arrestato in base ad un ordine di carcerazione per una condanna del 2022 emessa dal tribunale di Milano, dovendo scontare una pena di 5 mesi di reclusione. Per lui si sono aperte le porte del carcere.