Como, all’esame della patente gli fanno togliere la giacca: vengono fuori microcamera e auricolari

Como, 5 marzo 2025 – Quando gli hanno fatto togliere la giacca, non è più riuscito a proseguire l’esame. Un cittadino egiziano di 30 anni residente ad Alessandria è stato scoperto e denunciato dalla polizia della Squadra Volante, per essersi presentato all’esame, alla Motorizzazione di Como, per la patente con microcamera e auricolare. È accaduto ieri mattina alla Motorizzazione di Como: l’uomo aveva un dispositivo wireless collegato con un suggeritore esterno, utilizzato mentre sosteneva la prova teorica.

Il sospetto

Uno degli esaminatori si è insospettito quando, dopo aver dato il via alla sessione d’esame, si è accorto che la procedura si era bloccata. Infatti il trentenne non riusciva a proseguire l’esecuzione della prova dopo essersi tolto la giacca che conteneva la strumentazione. L’esaminatore, intuendo che l’uomo era in difficoltà, ha quindi chiamato la polizia per procedere con il controllo. Portato in Questura, è stato denunciato a piede libero per violazione della Legge che sanziona chi fa uso o si appropria, in esami o concorsi, delle capacità altrui.