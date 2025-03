In vacanza con George Clooney sul lago di Como: cosa faranno gli ospiti di Villa Oleandra (per 220mila dollari)

Laglio, 26 marzo 2025 – Nulla costa quanto realizzare un sogno. Lo sanno bene i fan di George Clooney, e sono tanti in tutto il mondo, che hanno fatto un salto sulla sedia quando hanno saputo che questa estate il divo ha deciso di concedersi addirittura per cinque giorni, aprendo anche i cancelli della leggendaria Villa Oleandra, la sua dimora sul lago di Como, in cambio di 220mila dollari.

Se vi sembrano tanti considerate che una cena con Donald Trump non costa meno di un milione di dollari e i cachet per eventi privati richiesti da altre star superano tranquillamente i sei zeri.

Lo stesso sta facendo discutere il mondo del web e non solo l’ultima iniziativa del divo George che per raccogliere fondi per la sua ‘Clooney Foundation for Justice’ ha deciso di organizzate un evento riservato a sedici facoltosi fortunati con l’obiettivo di raccogliere un milione di euro. Sembra che dietro le quinte ci sia la moglie Amal Alamuddin, da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani in veste di avvocato e cofondatrice nel 2016 insieme al marito dell’associazione che combatte le violazioni dei diritti umani, assistere le vittime e lotta contro le discriminazioni.

L’attività della fondazione

Nel 2022 la Clooney Foundation ha ricevuto quasi 10 milioni di dollari di contributi fornendo il patrocinio gratuito anche a molti giornalisti di 40 Paesi del mondo presi di mira per essersi occupati della violazione dei diritti umani in Bangladesh, Congo, Iran, Russia, Sudan, Siria, Ucraina e Venezuela.

Ad esempio l’attivista politica Stella Nyanzi, che è stata condannata per aver criticato il presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, sui social media, è stata rilasciata dal carcere dopo che la Fondazione ha pubblicato un rapporto negativo sul suo processo.

Un’altra attività promossa dai coniugi Clooney è sostenere la sospensione delle leggi che rafforzano la discriminazione basata sul genere, gli abusi e le varie forme di discriminazione contro le donne, comprese le leggi sul matrimonio infantile, le leggi che impediscono alle donne sposate o in gravidanza di ricevere un’istruzione, le leggi sulla modestia obbligatoria come indossare il velo e le leggi che sanzionano la violenza contro le donne.

Attività meritorie e molto costose, per questo George e Amal hanno deciso di “sacrificare“ in parte le loro vacanze per accogliere sul lago 16 fortunati e generosi ospiti che parteciperanno a eventi glamour nelle dimore più esclusive, gite panoramiche in barca e anche a uno spettacolo tutto per loro al Teatro Sociale di Como.

L’evento si svolgerà in agosto, ma i dettagli sono ancora top secret anche per tutelare la privacy. A rendere ancor più indimenticabile l’esperienza sarà il soggiorno degli ospiti in una delle suite del Passalacqua Hotel, incoronato nel 2023 come il miglior albergo del mondo, al costo di 160mila dollari che però sono compresi nel pacchetto dell’agenzia Satopia Travel scelta dai Clooney per l’organizzazione dell’evento.

Pubblicità per il lago

Alla fine da ognuno di loro la ‘Clooney Foundation for Justice’ incasserà 60mila dollari mettendo insieme in totale un milione di euro. Uno spot anche per il Lario che si conferma il più glamour tra i laghi italiani e forse del mondo. Merito del suo sponsor più famoso, proprio George Clooney, che negli anni ha invitato a Villa Oleandra ospiti memorabili, compreso l’ex presidente degli Stati Uniti, Barak Obama, rimasto per alcuni giorni a Villa Oleandra insieme alla moglie Michelle, le due figlie e anche la suocera.

Del resto la star non ha mai nascosto le sue simpatie democratiche e forse anche per questo si è meritato gli strali del presidente in carica Donald Trump che non ha gradito la denuncia, proprio della Clooney Foundation, dello scadimento del diritto di espressione negli Stati Uniti dopo la sua elezione.