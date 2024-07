Taylor Swift cerca casa sul lago di Como, la popstar vuole una villa come George Clooney

Tremezzina (Como)- Salgono le quotazioni del Lario, anche se non ce ne sarebbe bisogno, grazie all’effetto Taylor Swift che ha scelto di soggiornare sul lago durante la tappa milanese del suo tour mondiale. Accompagnata dal fidanzato Travis Kelce, la stella del country-pop ha soggiornato nell’esclusiva Villa Sola Cabiati a Tremezzo e, secondo il tabloid inglese ’The Sun’, si sarebbe talmente bene da decidere di acquistare una villa da queste parti.

Nel mirino ci sono tre immobili esclusivi: una villa da 3,2 milioni di euro a Bellagio (da 500 metri quadri, quattro camere da letto e quattro bagni), una seconda a Menaggio da 1,7 milioni di euro (tre camere da letto e due bagni ma con una proprietà di 670 metri quadri), e un’altra da 7 milioni di euro, in una località non meglio precisata del ramo di Como.

"Il Lario si conferma la destinazione preferita dai turisti stranieri provenienti da tutto il mondo, a riprova di un grande potenziale attrattivo, un vero orgoglio lombardo - sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali - Per il 2024 le previsioni sono molto positive, con flussi in crescita anche rispetto all’anno scorso. Stando ai dati dell’Osservatorio per il Turismo nell’area di Como e Lecco i soggiorni nel 2023 sono stati 5,6 milioni, superando del 20,7% i livelli del 2019, anno record per il turistiche. "Lo scorso anno abbiamo avuto quasi un milione di turisti in più rispetto a 5 anni fa, un risultato davvero ottimo".