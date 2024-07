George Clooney e il lago di Como, what else? Vent'anni dopo Laglio gli deve tutto

Laglio (Como) - La storia d’amore più longeva di George Clooney non è con una donna, ma con un luogo, anzi una dimora: Villa Oleandra sul lago di Como dove da vent’anni la star di Hollywood torna puntualmente. Leggenda vuole che il colpo di fulmine sia scoccato in sella a una Harley Davidson, quella del bel George che nell’estate del 2001 grippò proprio di fronte al cancello. Quel cancello. Quando l’attore, che allora in Italia era conosciuto come il dottor Ross del serial ER, suonò il campanello per chiedere aiuto a sorpresa ad aprirgli furono suoi connazionali, i discendenti del re del ketchup John Heinz, imparentati anche con l’allora segretario di Stato Usa, John Kerry. Un anno dopo Villa Oleandra era di George. Ora è un complesso che comprende altri immobili per un valore, stimato, di 40 milioni di euro. Quelli che ha fatto guadagnare al lago di Como sono però molti di più. In cambio della tranquillità e il rispetto della privacy di cui è gelosissimo, George ha trasformato il lago bellissimo ma un po’ sonnacchioso de ’I Promessi Sposi’ in una meta del jet-set internazionale. Il divo qui non ci ha portato solo le fidanzate, un rito di iniziazione da cui sono passate Elisabetta Canalis, la scultorea Stacy Keibler e Amal Alamuddin che poi è diventata la signora Clooney, ma soprattutto i suoi amici: Brad Pitt, Angelina Jolie, Bono Vox, Matt Damon, Cindy Crawford, Anna Wintour, Bill Murray e addirittura Barack Obama, ospite a Villa Oleandra nel 2019 insieme a Michelle e le due figlie, Malia e Sasha. Con amici così non c’è stupirsi se le vacanze di George anno dopo anno si siano meritate le copertine dei settimanali di gossip di mezzo mondo. Una pubblicità che vale oro per il lago di Como, anzi ’lake of Como’, brand che ad ascoltare gli esperti vale più di quello della Lombardia e in Italia rivaleggia solo con la Costa Smeralda.

«George Clooney è stato per Laglio quel che fu Brigitte Bardot per St. Tropez o Karim Aga Khan per la Costa Smeralda – spiega il sindaco Roberto Pozzi –. Perché Mr. Clooney abbia deciso di fermarsi per tanti anni su queste rive è un ’mistero’ riconducibile, forse, alla miscela di poesia, colori, suoni e atmosfere magiche, non riproducibili altrove, che solo il suo cuore conosce. Qui ama coltivare l’orto, ha un forno per la pizza e ama cucinare della buona pasta. Insomma un italiano acquisito: non per niente è cittadino onorario di Laglio dal 2004. Quello che ha rappresentato, non solo per Laglio, ma per il rilancio dell’immagine del Lago è impagabile. Dopo di lui tanti altri. Sì, ma dopo". I prossimi potrebbero essere Cindy Crawofrd e il marito Rande Gerber, in queste settimane ospiti a Villa Oleandra e in cerca, si dice, di casa sul lago. In lizza però ci sono anche Michael Jordan, invitato a un matrimonio a Tremezzina e avvistato in barca con lo stesso Clooney e Julia Roberts, segnalata in arrivo per promuovere al Festival di Venezia ’Ticket to Paradise’. Insomma la love story tra Mr. Nespresso e il lago di Como è più viva che mai. "Dobbiamo essergli grati per aver fatto scoprire il nostro lago a tutto il mondo – conferma Luca Leoni, presidente degli Albergatori del Lario –. Da quando è arrivato la presenza di turisti stranieri si è moltiplicata. Clooney è anche una persona impegnata: lo scorso anno si è mobilitato in prima persona dopo l’alluvione".