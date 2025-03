Cinque giorni con George e Amal Clooney sul lago di Como: ecco cosa prevede l’evento super lusso previsto per agosto

Laglio (Como), 25 marzo 2025 - Trascorrere cinque giorni con George Clooney e signora sul lago di Como costa meno di una cena con Trump, ma comunque abbastanza per comprarsi una fuoriserie accessoriata di tutto punto. Se infatti per sedersi a tavola con il presidente degli Stati Uniti occorre staccare un assegno da un milione di dollari, per trascorrere una vacanza da mille e una notte sul Lario con tanto di party a Villa Oleandra ne occorrono 220mila, un terzo dei quali saranno devoluti in beneficenza. Sta facendo discutere il mondo del web e non solo l’ultima iniziativa della coppia di Hollywood che per raccogliere fondi per la Clooney Foundation for Justice ha deciso di organizzate un evento riservato a sedici facoltosi fortunati con l’obiettivo di raccogliere un milione di euro. In cambio oltre a partecipare a convegni e seminari, tenuti anche da Amal da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, gli ospiti parteciperanno a eventi glamour nelle dimore più esclusive, gite panoramiche in barca e anche a uno spettacolo tutto per loro al Teatro Sociale di Como. L’evento si svolgerà in agosto, ma i dettagli sono ancora top secret anche per tutelare la privacy degli ospiti. A rendere ancor più indimenticabile l’esperienza sarà il soggiorno degli ospiti in una delle suit del Passalacqua Hotel, incoronato nel 2023 come il miglior albergo del mondo, al costo di 160mila dollari che però sono compresi nel pacchetto dell’agenzia Satopia Travel scelta dai Clooney per l’organizzazione dell’evento.