In Consiglio comunale il commosso omaggio a Chiara Rossetti, uccisa da un albero al campo scout

Como – Ieri sera durante gli interventi preliminari in apertura alla seduta del Consiglio comunale di Como la consigliera del Pd, Patrizia Lissi, ha chiesto un minuto di silenzio per onorare la memoria di Chiara Rossetti, la 16enne morta nel campo scout in Val Camonica a causa di un albero caduto sulla tenda nella quale dormiva con altre 8 compagne.

«Chiedo un minuto di silenzio per Chiara Rossetti, la ragazza scout morta a Corteno Golgi per il crollo di un abete. Condoglianze a tutta la famiglia e tutta la nostra solidarietà». A seguire tutti i consiglieri, gli assessori e il sindaco, Alessandro Rapinese, si sono alzati in piedi in silenzio per ricordare la giovane scout.