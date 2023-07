Chiara Rossetti, la scout uccisa dall’albero: si indaga per omicidio colposo

Brescia, 26 luglio 2023 – La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti per la morte di Chiara Rossetti, la 16enne comasca morta a causa del devastante temporale scatenatosi lunedì notte attorno alle cinque del mattino. Il vento sferzante e la pioggia hanno abbattuto una delle piante che si trovava vicino alla tenda in cui dormiva la scout appartenente al gruppo Agesci Como 3, in campeggio con un’altra settantina di persone. Nelle prossime ore saranno sentiti i responsabili del gruppo e probabilmente la proprietà del campo, che è privato e non comunale. Intanto in Procura è arrivata parte degli atti prodotti dalla Guardia di Finanza, impegnata negli accertamenti. Domani alle 14, a Tavernola di Como, in parrocchia, si terranno i funerali della giovane. Stasera, invece, la veglia, sempre nel quartiere.

Danni in Valcamonica e sul Sebino

Intanto, oltre a fare registrare una vittima, il maltempo ha causato danni ingentissimi sia in Valcamonica, sia sul Sebino, sia nella bassa sia sul Garda, dove sono andate distrutte molte culture e dove la grandine ha rotto parabrezza e la carrozzeria di varie auto. In molte di esse si trovavano persone terrorizzate. A Cevo è ceduto il canale di contenimento delle acque, dove è rimasta impigliata una briglia. Se piovesse ancora potrebbero esserci dei pericoli. In Valcamonica restano chiuse le provinciali 6 e 88. La tempesta abbattutasi sul bresciano lunedì sera è ritenuta una delle più forti degli ultimi 30 anni.