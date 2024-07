Centro Valle Intelvi, nasconde l’mdma in una lattina: spacciatore scoperto dai cani anti-droga

Centro Valle Intelvi (Como), 14 luglio 2024 – Un ventiduenne residente a Monza è stato arrestato sabato sera a Centro Valle Intelvi dalla Guardia di finanza di Menaggio e della Tenenza di Oria, che stava svolgendo controlli antidroga con l’unità cinofila di Ponte Chiasso.

In auto, nascosti in una lattina per bibite con un doppiofondo, aveva diversi quantitativi di mdma, tra polvere, pasticche e cristalli. A casa aveva inoltre altri quantitativi della stessa droga: in tutto circa 25 grammi in polvere, 30 pasticche e 20 grammi di cristalli, oltre a materiale per il confezionamento. Ora si trova in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida.