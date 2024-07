Boschi della droga, sos dei residenti: "Abbiamo paura ad uscire di casa"

"Chiediamo con forza un intervento immediato, risolutivo e coordinato nell’area tra tutti i soggetti preposti alla sicurezza per tornare a vivere in tranquillità", la richiesta arriva dalla consigliera del Comune di Vedano Olona Veronica Maletta (Prossima Vedano) residente proprio a due passi dal luogo, via Rosselli a Castiglione Olona, dove una settimana fa è stato ferito gravemente a coltellate un trentenne marocchino, in carcere per tentato omicidio due carabinieri. "Episodio - sottolinea Maletta - che ha scosso la zona residenziale di Fondo Campagna, divisa tra i comuni di Castiglione Olona, Venegono Superiore e Vedano Olona. Quest’area, purtroppo attrattiva per attività illegali a causa della sua posizione periferica, la vicinanza con la stazione e la ricca di vegetazione invasiva, è abitata da famiglie che ormai da anni non si sentono più sicure. Bambini che girano in bicicletta spensierati durante le sere estive hanno visto limitare la loro libertà per paura di incontrare individui pericolosi". Nonostante le molteplici segnalazioni dei residenti e gli interventi a più livelli le attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell’area boschiva situata a Castiglione Olona, ai confini con Vedano Olona e Venegono Superiore, sono purtroppo continuate.

La consigliera Maletta sollecita la nuova amministrazione di Vedano Olona a intervenire con un presidio costante della zona e a riprendere le riun ioni congiunte con i sindaci di Castiglione Olona, Venegono Superiore e Vedano Olona per affrontare sotto tutti i punti di vista i tanti problemi di questa area.

Sottolinea Maletta: "I residenti, come tutti, sono scioccati dall’accaduto e si aspettano di essere ascoltati per condividere le loro preoccupazioni. Come tanti anche io ho fatto il mio dovere segnalando molteplici volte tutti i movimentiso sospetti, ottenendo sempre ascolto e supporto dalle autorità. Adesso però occorre cambiare passo". Per questo i consiglieri comunali del gruppo Prossima Vedano, di cui Maletta fa parte, hanno presentato richiesta urgente di inserimento all’ordine del giorno della Commissione Sicurezza di domani alle 19 di un punto specifico sulle azioni che l’amministrazione comunale intende attuare per migliorare la vivibilità di questa area.

Concludono Maletta e i consiglieri di Prossima Vedano: "Esigiamo una presenza visibile e costante delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale dei tre comuni per il presidio di questa area. Pretendiamo risposte precise, programmi concreti e obiettivi chiari da perseguire insieme: Comune, forze dell’ordine e cittadini. Non vogliamo più che queste tragiche situazioni danneggino la vita del quartiere di Fondo Campagna e di tutta Vedano Olona. Vedano non se lo merita!".