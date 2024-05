Centro Valle Intelvi, controlli antidroga in auto e in casa di una coppia: 4 denunciati

Centro Valle Intelvi, 12 maggio 2024 – I controlli antidroga della Guardia di finanza, in questi ultimi giorni si sono concentrati in alto lago. Venerdì in Centro Valle Intelvi sono stati controllati, tra gli altri, un uomo e una donna a bordo della loro auto. I militari della Compagnia di Menaggio con le unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso e una pattuglia della Tenenza di Oria, hanno così trovato alcuni grammi di marijuana e una ventina di hascisc.

Al loro domicilio, avevano inoltre altri 300 grammi di hascisc, altra marijuana e Mdma in piccoli quantitativi. Sono state inoltre trovate e sequestrate, assieme al resto della sostanza, due serre domestiche con 4 piante di marijuana, in questo caso nell’abitazione di un terzo soggetto collegato alla coppia. Una quarta persona, contattata dalla coppia con l’indicazione di far sparire 40 grammi di marijuana, è stata scoperta e denunciata per favoreggiamento.

Complessivamente i controlli hanno quindi portato al sequestro di 300 grammi di hascisc, 51 di marijuana, 81 di resina derivata dalle infiorescenze della pianta di cannabis, 9 di Mdma, 4 piante di marijuana, 2 serre complete di lampade e sistema di ventilazione, 2 bilancini di precisione per pesare lo stupefacente e dividerlo in dosi e oltre 300 bustine di cellophane. Tre persone sono state denunciate per coltivazione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.