Carabinieri, cambio al Comando provinciale

Si è insediato il nuovo comandante della Compagnia di Lecco, Maggiore Marco Sannino, classe 1982 originario di Velletri, laureato in relazioni internazionali, sposato. Il Maggiore ha iniziato il suo percorso all’8° Battaglione “Lazio” di Roma, per poi essere impiegato quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Melfi e a seguire della Compagnia Carabinieri di Volterra. Dopo un’esperienza alla direzione Generale per il Personale Militare di Roma giunge a Lecco per dare il cambio al Tenente Colonnello Andrea Domenici, giunto nel 2023, che subentra al Tenente Colonnello Teodoro Saggese come Comandante del Reparto Operativo.

Il Tenente Colonnello Claudio Arneodo, già Comandante dell’Ufficio Comando, con la promozione al grado di Colonnello, ha lasciato da pochi giorni il servizio attivo per limiti d’età dopo 40 anni nell’Arma. Un percorso il suo che si è snodato tra incarichi operativi e territoriali in tutta Italia. Dopo le esperienze a Marsala e Guastalla, l’Ufficiale ha comandato per sette anni la Compagnia di Pavia, per poi diventare Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Como. A Lecco il Tenente Colonnello Arneodo era giunto nel 2016 quale Comandante del Reparto Operativo, incarico mantenuto sino al 2021, quando divenne Capo Ufficio Comando, garantendo il supporto strategico e organizzativo alle varie attività dell’Arma nella provincia lecchese.

L’importante incarico è stato quindi assunto dal Tenente Colonnello Saggese già Comandante del Reparto Operativo di Lecco. L’esperienza investigativa e la conoscenza del territorio provinciale maturata nei quattro anni nell’incarico saranno fondamentali per il supporto strategico all’intero Comando Provinciale. Il Tenente Colonnello Andrea Domenici, assume quindi il delicato incarico di Comandante di Reparto Operativo.