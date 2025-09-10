L’ingresso dalla finestra, le violente coltellate alla ex e i calci in testa: cronaca del tentato femminicidio di Castellanza

CASTELLANZA (Varese) – Arrestato in flagranza differita con l’accusa di tentato femminicidio un uomo di 33 anni italiano, che nella mattinata di martedì ha aggredito la ex convivente di ventiquattrenne italiana ferendola con diverse coltellate. Tragedia sfiorata a Castellanza, in via Cardinal Ferrari 3: sul posto i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che hanno avviato immediatamente indagini concluse con il rapido arresto dell’aggressore. La donna soccorsa dagli operatori del 118 è stata trasportata in ospedale a Legnano dov’è stata ricoverata, non è in pericolo di vita, mentre l’aggressore, residente a Marnate, è stato rintracciato dai militari presso la struttura Humanitas Mater Domini di Castellanza dove si era recato autonomamente per farsi medicare, dopo la violenta aggressione all’ex compagna.

Dagli accertamenti subito avviati dai militari è emerso che l’uomo si era recato presso l’abitazione della sua ex convivente pretendendo di entrare. Quando la donna si è opposta, temendo che l’ex potesse farle del male, il trentatreenne ha scavalcato la finestra al piano terra ed è entrato nell’appartamento.

Una volta in casa ha preso un coltello da cucina e l’ha colpita più volte con tale violenza fino a rompere il coltello stesso. La vittima nonostante le ferite è riuscita ad uscire dall’abitazione nel tentativo di sfuggire all’uomo che nel cortile condominiale l’ha raggiunta e colpita ulteriormente con calci alla testa.

Il trentatreenne, feritosi ad una mano nel corso dell’aggressione, con lo stesso coltello con cui ha colpito la ex compagna, è stato quindi tratto in arresto dai Carabinieri di Castellanza, e si trova piantonato all’Humanitas Mater Domini. Al termine della degenza verrà portato in carcere.

La ventiquattrenne, ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, è stata colpita con diverse coltellate superficiali alle braccia, due più importanti al rene sinistro e all’altezza del collo. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dai militari la donna aveva interrotto la convivenza con l’uomo a Marnate lo scorso mese di giugno e si era trasferita a Castellanza con le due figlie minori avute dall’ex, che attualmente sono state affidate alla nonna materna.