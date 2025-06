Il maresciallo Adinolfi al timone dei carabinieri. Ha l’Arma nel sangue

Dallo scorso 30 maggio il maresciallo ordinario Gabriele Adinolfi (nella foto) è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Montodine e subentra al luogotenente carica speciale Saverio Bertini che, al termine di una lunga e prestigiosa carriera, ha lasciato il servizio attivo. Il neo comandante, originario di Siracusa, proviene dalla stazione carabinieri di Romanengo dove ha prestato servizio per un anno e sette mesi. Classe 1998, appartenente ad una famiglia di carabinieri: i suoi due nonni hanno prestato servizio nell’Arma ed il padre è un maresciallo maggiore in servizio in provincia di Roma. È laurerato in Scienze Giuridiche all’Universà di Tor Vergata a Roma. Tra le esperienze alle spalle le attività nelle stazioni di Bianco (Reggio Calabria), Bologna Borgo Panigale e Soresina.