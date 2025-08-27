Rodolfo Santovito nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Milano: “Impegno totalizzante su sicurezza”

Milano, 27 agosto 2025 – "Presenza costante", "sensibile ascolto", "incondizionata disponibilità" e "convinta collaborazione". Sono gli obiettivi del nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Rodolfo Santovito, che dalla scorsa settimana ha preso il posto del generale Pierluigi Solazzo, andato a comandare la legione Toscana. "Sono contentissimo ed estremamente onorato di essere qui oggi e grato al comandante generale che mi ha affidato un incarico così delicato, di cui avverto l'elevato livello di responsabilità", ha esordito Santovito incontrando la stampa.

Santovito ha sottolineato che il suo impegno sulla questione sicurezza sarà "totalizzante". "Sono consapevole della delicatezza dell'incarico che mi è stato affidato e so di poter contare su una squadra affiatata e rodata, costituita da tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano che sono capillarmente distribuiti in questo territorio. Mi piace ricordare il numero di 73 stazioni, 7 tenenze, insomma 10 compagnie che sono articolazioni del reparto operativo", ha proseguito, non tralasciando il fatto che "la città metropolitana di Milano è estremamente complessa", dove "le questioni sono articolate, ma ritengo che ci siano tutte le premesse per offrire un servizio utile ai cittadini, soprattutto collaborando con istituzioni, enti e associazioni presenti sul territorio".

L'attività "non può che essere gestita in continuità con chi mi ha preceduto, il generale Solazzo, collega e amico a cui rivolgo un saluto". Il generale Santovito ha poi precisato che da parte del comando provinciale dei Carabinieri di Milano ci sarà "una presenza costante sul territorio, disponibilità incondizionata, un ascolto sensibile e attento e soprattutto di una convinta collaborazione, indispensabile per fornire una risposta efficace e moderna sul tema della sicurezza". In queste prime ore del suo incarico, il nuovo Comandante si sta "progressivamente presentando a tutte le istituzioni e posso dire che sono stato accolto con grande affetto".