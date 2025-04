Cantieri Giardini a lago. L’amministrazione manda a casa l’impresa

Non è stata una sorpresa per nessuno l’annuncio, arrivato ieri, della revoca del contratto per la riqualificazione dei Giardini a lago che dovevano essere consegnati entro il 24 aprile e invece sono ancora in alto mare. Il contratto con la società siciliana Helios Consorzio Stabile era stato sottoscritto il 30 novembre del 2023 e i lavori consegnati il 15 febbraio successivo, con l’intesa di terminare le opere entro il 9 febbraio di quest’anno. "Su richiesta dell’impresa è stata concessa una proroga contrattuale di 74 giorni, proroga che ha posticipato il termine contrattuale di ultimazione dell’opera al 24 aprile 2025 - spiega il Comune in una nota - A seguito della proroga, non essendo stata aumentata la produttività richiesta, al fine di tutelare l’interesse pubblico si è avviato il percorso che ha portato alla risoluzione". Adesso si dovrà trovare una nuova ditta e si aprirà un contenzioso legale con l’impresa revocata. "I lavori sono ancora fermi, in una cartolina che, ovviamente, non rende giustizia alla nostra città" così il segretario del circolo Pd di Como Convalle Alessandro Rossi e la capogruppo in Consiglio Patrizia Lissi.