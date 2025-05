Immigrazione clandestina. Arrestato e rilasciato

Era ricercato dal 2015, quando era diventata definitiva la condanna rimediata da minorenne per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commessi nel 2004, a 17 anni. Da quel periodo, non era mai più stato trovato da chi aveva svolto le indagini e da chi doveva eseguire la successiva sentenza. L’uomo, un albanese residente in Germania che ora ha 38 anni, è stato rintracciato giovedì dalla polizia in un hotel di Como, dove si era registrato: l’inserimento dei suoi dati nel portale alloggiati web, ha fatto scattare l’allarme telematico in virtù del provvedimento emesso dieci anni fa dal Tribunale per i Minorenni di Trieste. Gli agenti sono quindi andati in albergo e hanno portato in Questura l’uomo per eseguire la misura, traducendolo poi in carcere, ma solo per qualche ora. Nella mattinata di ieri, è arrivato dallo stesso Tribunale un ulteriore provvedimento che ha consentito di rimetterlo in libertà: una sospensione della condanna, in virtù di un indulto sopraggiunto negli anni scorsi. La Squadra Volante ha quindi informato in Bassone ed eseguire il nuovo provvedimento, con la conseguente immediata liberazione dell’uomo, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri. Pa.Pi.