Tentata rapina di due moto. Patteggiano tre anni di pena

Le indagini, che hanno condotto tutti e tre nello stesso processo, erano partite dalla tentata rapina di due moto custodite all’interno di un garage condominiale a Mozzate il 20 luglio dello scorso anno, una Honda e una Bmw: mentre le stavano spingendo verso la strada, era intervenuto il proprietario, contro il quale avevano lanciato una delle moto, ferendolo, per poter scappare. I carabinieri li avevano identificati poco dopo: Walid Cheggour, 19 anni di Limido Comasco, Robert Denis Filip, coetaneo di Rovello Porro e Tommy Gabriel Sanchez, 21 anni di Rovello Porro, arrestati, i primi due tuttora detenuti. Cheggour ha patteggiato 3 anni e 1 mese, Filip 3 anni e 6 mesi e Sanchez un anno con pena sospesa. A fare la differenza sono stati gli ulteriori reati contestati ai primi due. Cheggour rispondeva anche della resistenza commessa quando i carabinieri erano andati ad arrestarlo. Filip aveva invece il tentato furto di una Fiat 500 commesso a Rovellasca il 23 luglio, e il furto di una Opel Corsa lo stesso giorno a Rovello Porro, e subito dopo la resistenza ai carabinieri, quando era fuggito da un posto di controllo fino a schiantarsi a Rovello Porro, dove era riuscito a uscire dall’abitacolo e scappare. Inoltre furti in abitazione tentati e consumati, il furto di uno scooter parcheggiato per strada e due ricettazioni. Pa.Pi.