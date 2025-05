Esame patente. Paga suggeritore: denunciato

Per superare l’esame teorico della patente, pur non essendo in grado di rispondere correttamente alle domande, ha pagato 4mila euro a un suggeritore. Ma è stato scoperto e denunciato. A notarlo mentre manovrava un oggetto vicino allo schermo dell’esame è stato uno degli esaminatori, che ha chiamato la polizia: la pattuglia della Squadra Volante ha così proceduto alla perquisizione di un uomo di 37 anni di origine filippina residente a Milano, trovandogli un telefono cellulare e un auricolare. L’uomo è quindi stato portato in Questura, dove ha dichiarato di aver pagato la somma a un pakistano, che aveva conosciuto in provincia di Milano che gli aveva fornito il kit audio e il telefono cellulare per poter sostenere l’esame. Dovrà ora rispondere del reato specifico previsto per queste condotte, appropriazione di capacità altrui. Pa.Pi.