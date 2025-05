A Como nasce il poliambulatorio solidale per persone in difficoltà economiche

Como, 9 maggio 2025 – Nasce a Como il poliambulatorio di assistenza sanitaria per persone in difficoltà economiche, grazie a un protocollo di collaborazione siglato tra l’Associazione Palma e la Croce Rossa Italiana sezione di Como. A partire dalla fine di maggio, presso la sede della Cri in via Italia Libera a Como, verrà attivato un poliambulatorio di assistenza sanitaria specialistica, organizzato e coordinato dall’associazione Palma e rivolto alle persone che per motivi di urgenza sanitaria o ristrettezza economica necessitano di una assistenza dedicata. Inoltre la Croce Rossa riprenderà la storica attività medico-infermieristica.

Il poliambulatorio solidale

Il poliambulatorio è un’iniziativa di solidarietà nata da un bisogno reale riscontrato in anni di attività sul territorio, che mira a garantire l’accesso gratuito a cure mediche specialistiche di qualità a famiglie con redditi bassi, disoccupati, anziani o altre categorie vulnerabili, segnalati dai medici di base della provincia di Como. Un lavoro che avverrà in sinergia con gli enti caritatevoli territoriali come Caritas Como, Opera San Vincenzo, Piccola Casa Federico Ozanam, Banco di Solidarietà.

Quali specializzazioni mediche sono disponibili

Le specializzazioni mediche messe a disposizione, grazie all’impegno di medici amici dell’associazione che hanno aderito con slancio alla proposta offrendo tempo e competenze in aiuto dei più bisognosi, sono cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, nefrologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia, chirurgia generale, pediatria. I criteri per l’ammissibilità al servizio sono riconducibili al bisogno: persone che non sono non in condizione di sostenere i costi le visite in regime privatistico.

Come richiedere la visita

La richiesta di visita verrà erogata dai medici di base che hanno conoscenza dello status sociale ed economico del paziente e del suo nucleo familiare, rilasciando una richiesta, tramite un apposito modulo, che sarò inoltrata all’associazione Palma. A quel punto verrà contattato direttamente il paziente e fissato l’appuntamento in via Italia Libera.

Palma: progetto importante che nasce da bisogno reale

“Con l’apertura del poliambulatorio l’Associazione Palma, riprendiamo un percorso iniziato nel 1992 con l’assistenza domiciliare dei malati oncologici terminali - dichiara Angelo Palma, Presidente dell'Associazione Palma -. Negli anni abbiamo ampliato il nostro impegno, collaborando con i medici di base per offrire supporto alle persone fragili. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti: grazie alla generosità di tanti medici e alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana nella sede comasca, offriamo visite specialistiche gratuite ai soggetti più bisognosi di assistenza sanitaria in un contesto di fragilità economica. È un progetto importante che nasce da un bisogno reale che abbiamo toccato con mano in tanti anni di attività".

Croce Rossa riprenderà la storica attività medico-infermieristica

Per quanto riguarda la Croce Rossa, in passato era già attivo in via Italia Libera un ambulatorio dedicato alle piccole urgenze, frequentato dalla popolazione e gestito da medici volontari con il supporto delle Infermiere volontarie, le Crocerossine. Oggi si riattiva questo servizio, offrendo alla cittadinanza un punto di riferimento immediato per prestazioni di base, come medicazioni di piccole ferite, iniezioni, lavaggi auricolari, misurazione della pressione arteriosa e altro. L’accesso all’ambulatorio avviene preferibilmente su appuntamento, chiamando il numero 031 262262.