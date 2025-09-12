Vitagliano nuovo comandante dei carabinieri: "Compagnia strategica, orgoglioso dell’incarico"

Gli incontri da protocollo e di cortesia con i comandanti di Stazione e il personale intero della Compagnia, nei prossimi giorni il primo giro di saluti e confronto con sindaci e istituzioni locali, è al lavoro il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Pioltello, Capitano Gennaro Vitagliano. Vitagliano ha 29 anni e già importanti incarichi all’attivo. Qualche nota biografica sul suo conto. Gli studi a Napoli alla Scuola Militare Nunziatella, poi l’Accademia Militare a Modena e, nel 2019, la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma e la laurea in Giurisprudenza. Ancora la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze e, nel 2021, il primo incarico al Nucleo Operativo e Radiomobile alla Compagnia di Trapani. Dal 2023, il comandante ha operato in seno al Comando Provinciale Carabinieri di Milano, Sezione Antidroga, "un’esperienza estremamente formativa".

A Pioltello Vitagliano succede al Maggiore Francesco Berloni, da pochi giorni in servizio quale comandante del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Catania. Fra i due il passaggio di consegne prima dei bagagli, ora per il neo comandante di Pioltello l’avvio attività "al comando di una Compagnia che conosco come strategica e importante. Per molte ragioni e un primo, importante fattore: è l’unico presidio di polizia a competenza generale su una zona ampia, che si estende dalle porte di Milano sino al confine con la Bergamasca. Un punto di riferimento imprescindibile per cittadini e istituzioni. È un incarico impegnativo e importante, in cui vedo un riconoscimento, e di cui sono orgoglioso". Nelle ultime 48 ore le prime visite alle stazioni, "vi ho trovato personale preparato e responsabile. Sono rimasto particolarmente colpito dai tanti colleghi giovani, già assolutamente consapevoli dell’importanza del nostro ruolo e di ciò che comporta nei confronti della cittadinanza, e già assolutamente formati su procedure e attività".

M.A.