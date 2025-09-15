Fiamme gialle al colonnello. Nicola Russo

Cambio della guardia al Comando provinciale della guardia di finanza di Monza. Dopo due anni di servizio come comandante delle Fiamme gialle brianzole, il colonnello Gerardo Marinelli si trasferisce al Comando Generale del Corpo a Roma e al suo posto subentra il colonnello Nicola Russo, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, dove si è occupato di fiscalità internazionale, dopo pregresse esperienze presso il Comando Generale e ai Nuclei di Polizia Economico Finanziaria di Bologna e Genova.

Il colonnello Marinelli, nel lasciare la città di Monza, ha espresso parole di ringraziamento, augurando al subentrante il conseguimento di ogni miglior traguardo e rinnovando i sentimenti di gratitudine nei confronti dei Finanzieri che hanno ottenuto in questi anni straordinari risultati in tutti i settori operativi, in un ambito territoriale considerato di primaria importanza e in cui tutti i Reparti dipendenti – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Monza, Compagnie di Seregno e Seveso – hanno dato concreta evidenza contro ogni forma di inquinamento del sistema economico-finanziario. Il colonnello Russo ha espresso entusiasmo per il nuovo importante incarico.

Il cambio della guardia è avvenuto alla presenza del Comandante regionale Lombardia, Generale di Divisione Paolo Compagnone, che ha ricordato l’apporto del Colonnello Marinelli per il costante, significativo intervento di rafforzamento delle risorse umane sul territorio nonché i numerosi strumenti di welfare a beneficio del personale in servizio e in congedo, mentre si è detto certo che il nuovo comandante potrà contribuire a rendere sempre più funzionale e incisiva l’azione delle Fiamme gialle.

