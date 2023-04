Beregazzo con Figliaro, auto finisce fuori strada e si ribalta: ferita una donna

Beregazzo con Figliaro (Como), 23 aprile 2023 - Momenti di paura all'alba di oggi a Beregazzo di Figliaro sulla provinciale Sp40 dove una ragazza ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. La donna è stata soccorsa dei vigili del fuoco che sono intervenuti con una squadra e l'hanno estratta dalla sua utilitaria che si era ribaltata in seguito all'urto.

Nell’impatto la donna ha riportato diversi traumi e fratture ed è stata portata in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di Como, fortunatamente non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause dell'incidente che potrebbe essere dovuto a un colpo di sonno, non c'erano passeggeri a bordo e non sono state coinvolte altre vetture.

L'altro incidente

Altro incidente prima dell’alba sempre in Lombardia. Intorno alle 3,30 della notte scorsa un 27enne di Arcore ha perso il controllo dell'auto del padre, una Volkswagen Golf, e si è ribaltato sulla rotonda all’incrocio tra viale Brianza e viale Giotto, a Carate Brianza. La vettura è finita contro la cartellonistica fissa presente sulla rotatoria, quindi è cappottata. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita.