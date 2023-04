Incidente a Carate Brianza, si ribalta con l’auto alla rotonda: grave 27enne di Arcore

Perde il controllo dell'auto del padre e si ribalta sulla rotonda a Carate Brianza: grave un 27enne di Arcore. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile 2023, intorno alle 3.30, a Carate Brianza, i Carabinieri sono intervenuti all’incrocio tra viale Brianza e viale Giotto dove un 27enne residente ad Arcore, dopo aver perso il controllo della Volkswagen Golf del padre, ha impattato contro la cartellonistica fissa presente sulla rotatoria, ribaltandosi.

Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco di Seregno unitamente ai sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane - in codice rosso - al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita. Non sono stati coinvolti altri veicoli o persone. I militari, dopo aver messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi dell’incidente, hanno riconsegnato l’autovettura al padre del giovane. A quest’ultimo è stata anche ritirata la patente di guida in attesa dell'esito degli esami tossicologici che i Carabinieri hanno richiesto all’ospedale.