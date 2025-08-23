Como-Lazio, annullati i biglietti falsi dei tifosi laziali: dati fittizi per accedere al Sinigaglia

Como, 23 agosto 2025 – I biglietti per la partita Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto, acquistati con residenze false saranno annullati.

La questura di Como ha richiesto ufficialmente alla società calcistica Como 1907 di annullare i titoli validi per il match contro la Lazio, in programma domani allo stadio Sinigaglia. I titolari dei biglietti in questione sono risultati essere residenti nella regione Lazio, ma avevano dichiarato all’acquisto una residenza diversa da quella reale.

Questo in palese violazione della determinazione nr. 32/2025 dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e delle conseguenti disposizioni del Gruppo operativo sicurezza. La questura ha dunque chiesto e ottenuto l’annullamento dei biglietti irregolari e invita i tifosi a non recarsi allo stadio senza un titolo di accesso valido, anche per non incorrere in ulteriori sanzioni.

Inoltre sono al vaglio dell'Autorità di Pubblica sicurezza le condotte di chi ha acquistato i biglietti in quel modo per ogni altra valutazione di tipo amministrativo oltre alle eventuali responsabilità penali.