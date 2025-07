Tuffi vietati. Il Comune sbarra l’Oglio

Tuffi liberi e lunghe nuotate tra le correnti. L’Oglio, soprattutto nel tratto che va da Paratico a Urago d’Oglio e Pumenengo, è la meta estiva preferita di centinaia di persone, nonostante il divieto di balneazione sia in vigore dal 1982. Un divieto che viene costantemente ignorato, nonostante su alcuni tratti appaiano i cartelli di divieto, come accade a Capriolo e Palazzolo. Le sponde dell’Oglio si riempiono di famiglie, ragazzi e di tutti coloro che desiderano trovare refrigerio. E non solo nuotano nell’Oglio, ma anche in canali di irrigazione come la Roggia Fusia e la Roggia Castrina, che diventano dei veri e propri parchi di divertimento. E, purtroppo, non mancano gli incidenti. A giugno, nel tratto compreso tra Paratico e Urago d’Oglio sono annegati due uomini, entrambi stranieri: un cingalese e un indiano. Per i comuni correre ai ripari è quasi impossibile. Qualcuno, però, ci prova. Come accade a Capriolo, dove è appena stato realizzato un parco fluviale. "Il nostro è un parco – spiega il sindaco di capriolo Luigi Vezzoli (foto)– e come tale lo trattiamo, anche perché ci preme l’incolumità delle persone. Abbiamo apposto barriere e staccionate che non consentono l’accesso all’acqua. Nel caso qualcuno voglia entrare, lo fa a suo rischio e pericolo. Noi però chiediamo di non farlo". Da Capriolo in poi, comunque, i luoghi eletti a spiaggia sono moltissimi: la zona del "Sariulì" , il Ponte di Ferro sulla Fusia, la diga Pirelli e più in giù i lavatoi alla sgraffigna, la diga di Palazzolo sull’Oglio, la Castrina e la Bravadorga, la Spiaggia dei Poveri e i Prati Verdi a Pontoglio sono solo alcuni dei luoghi amati per tuffarsi, talvolta anche dalle infrastrutture, con conseguenti pericoli dovuti alla corrente, allo choc termico da immersione e, purtroppo, talvolta pure all’inquinamento.

