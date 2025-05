Scoperti 20 ecofurbetti: "Saremo inflessibili"

Venti furbetti dei rifiuti sono stati scoperti e multati grazie alle fototrappole a Rivanazzano. Si tratta sia di residenti nel Comune della Valle Staffora che di persone che abitano in paesi vicini, che hanno abbandonato non solo sacchi di immondizia, ma anche rifiuti ingombranti e materiali di scarto. Sono stati sanzionati dalla Polizia locale, individuati grazie ai dispositivi di videosorveglianza mobile posizionati da marzo. Dalle immagini, gli agenti hanno potuto procedere a identificare i responsabili e comminare le sanzioni. "Non tollereremo più comportamenti che deturpano il nostro territorio – ha ribadito l’assessore all’Ambiente Edoardo Salvadeo – continueremo a vigilare e a intervenire con fermezza. Gli episodi accertati hanno interessato sia aree periferiche che le zone più centrali del paese. N.P.