Discoteca abusiva sul lago di Garda: chiuso il Coco Beach di Lonato

Lonato del Garda, 3 luglio 2025 – Porte sbarrate al Coco Beach di Lonato del Garda per decisione del questore di Brescia Paolo Sartori che, secondo un’indagine degli agenti della polizia di Stato, svolgeva attività assimilabili a quelle di una discoteca senza però averne i titoli e le autorizzazioni.

I controlli

I controlli sono scattati martedì alle 22 e si sono protratti fino a notte inoltrata. Come pubblicizzato sui social nell’area di pertinenza del locale affacciato sul Benaco si stava svolgendo una festa con dj e 1200 persone circa stavano ballando.

Quando i poliziotti sono arrivati al Coco Beach, il titolare ha immediatamente ammesso di non avere i permessi. La questura ha definito “gravissima” la situazione amministrativa e gestionale del locale, anche dal punto di vista della sicurezza e incolumità sia dei clienti sia del personale che lavorava all’interno.

Le irregolarità

Le irregolarità sono state confermate dalle verifiche effettuate negli uffici del Comune di Lonato del Garda, che hanno confermato “confermato l’assoluta mancanza di licenze e/o autorizzazioni ad esercitare attività di pubblico spettacolo nonché, conseguentemente, quella di somministrazione alimenti e bevande connesse alla gestione della discoteca”.

Per questo motivo il questore ha deciso di chiudere il Coco Beach. La Questura ha inoltre denunciato il titolare per violazioni al codice penale ed al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Lo ha anche sanzionato amministrativamente con oltre 5.000 euro di ammenda. “Il rispetto delle normative che regolano la gestione di un pubblico esercizio sono fondamentali per garantire la sicurezza dei clienti e dei dipendenti – ha sottolineato il questore Sartori – Per questo motivo i controlli che vengono effettuati in bar, discoteche e, più in generale, in tutti i Locali aperti al pubblico sono finalizzati a verificare che tali normative vengano applicate con rigore, e ciò anche per evitare che coloro che cercano di eludere la legge possano agire indisturbati in un contesto di vera e propria “concorrenza sleale” nei confronti di chi, invece, tali leggi le rispetta con correttezza e senso civico”.