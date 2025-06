Rifiuti lasciati dai ristoratori: scatta la multa

Individuati e multati, due sanzioni da 2.500 euro per i due responsabili dell’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. È il bilancio dell’indagine svolta dalla Polizia locale di Lonate Pozzolo impegnata con efficacia nel contrasto di azioni incivili. In questo caso si tratta dell’abbandono di scarti provenienti da un ristorante. L’indagine è cominciata ad aprile quando l’assessore alla Sicurezza Gennaro Portogallo (nella foto), dopo una segnalazione, ha coordinato la rimozione dei rifiuti lungo la Statale 341. Spiega l’esponente di Giunta: "Un’area già nota per i frequenti abbandoni e per giacigli di fortuna. La Polizia locale ha effettuato un sopralluogo, documentando la presenza di scarti di cibo e condizioni igienico-sanitarie compromesse.

Gli operatori hanno quindi raccolto elementi utili all’identificazione dei responsabili ed è stato contattato il titolare di un ristorante, che ha riferito di aver incaricato una dipendente delle pulizie dell’edificio in ristrutturazione. A sua volta la donna ha spiegato "di aver pagato un uomo per lo smaltimento dei rifiuti, senza informarne il titolare". Successivamente è stato identificato anche l’uomo in questione, che ha ammesso di aver abbandonato i rifiuti.

Due le multe che sono scattate, per un importo di 2.500 euro ciascuna. Non solo: la Polizia locale ha trasmesso segnalazioni all’Ispettorato del lavoro e alla Guardia di finanza per ulteriori verifiche. Soddisfazione esprime l’assessore Portogallo: "Sono orgoglioso del lavoro di squadra dei nostri agenti e dell’impegno dell’Amministrazione nel contrasto al degrado".

R.F.