Violento incendio in un residence a Soiano del Lago

Soiano del Lago (Brescia) – Un violento incendio questa mattina ha parzialmente distrutto una abitazione che fa parte di un residence nel centro di Soiano del Lago, tra via Ciucani e via Sant’Albano martire. Nel complesso abitativo vi sono case sia di residenti, sia seconde case. Le fiamme, alimentate da cause ancora da accertare, ma che potrebbero essere legate a un cortocircuito, si sono propagate dal piano terra e hanno rapidamente raggiunto il tetto dell’edificio, mentre una densa colonna di fumo si alzava in cielo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenute squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di dei Comandi Provinciali di Brescia e Mantova con anche i distaccamenti di Castiglione delle Stiviere, e Salò. Per domare le fiamme, i pompieri hanno attinto acqua da due piscine situate vicino all’appartamento in fiamme, riuscendo a contenere l’emergenza e a evitare che la situazione peggiorasse.

Le fiamme hanno parzialmente toccato due appartamenti vicini a quello danneggiato maggiormente. Le operazioni di bonifica potrebbero durare ancora qualche ora. Le cause dell’incendio restano al vaglio degli investigatori. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del corto circuito o di una disattenzione domestica. Nel pomeriggio sarà stabilito se le abitazioni sono agibili o meno.