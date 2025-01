Brescia, spray al peperoncino in classe: 25 studenti stanno male, 4 finiscono in ospedale

Brescia – Paura in una scuola di Brescia questa mattina alle 12.15 circa, quando qualcuno ha diffuso nell’ambiente uno spray al peperoncino. I fatti sono accaduti nell’istituto professionale Educo di via Luzzago 1. Sono stati coinvolti circa 25 studenti e alcuni addetti. Quattro di loro, tra i 14 e i 16 anni sono stati portati in ospedale per accertamenti e in particolare per il bruciore agli occhi e alla gola. Nessuno è grave. Sul posto, dopo la richiesta di aiuto inoltrata al numero unico 112, sono intervenute alcune ambulanze, la polizia di Stato e i tecnici dell’Ats di Brescia. Non è chiaro, al momento, chi abbia effettuato la bravata.