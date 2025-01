Esplode la lite in un condominio. Aggredita una madre con figlia. Spray urticante per difendersi

Una violenta lite è scoppiata in un appartamento di via Leonardo Da Vinci. Urla e minacce hanno terrorizzato tutto il quartiere l’altra sera. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte cinque o forse sei persone, comprese due donne e una bambina piccola che, per fortuna, non ha riportato alcuna lesione. La piccola si trovava nell’appartamento con la madre. Le cause dell’alterco sono ancora tutte da chiarire e i militari potrebbero considerarlo una vera e propria aggressione da parte di un gruppo di persone nei confronti della famiglia residente in quella casa.

Le urla che ne sono scaturite hanno attirato l’attenzione dei condomini della palazzina, comprese le abitazioni vicine, per diverse centinaia di metri. In molti, infatti, hanno chiamato il numero unico per le emergenze del 112, chiedendo un intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono così arrivati i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso con diverse pattuglie provenienti da tutto il territorio. Un intervento, quello dei militari, che si è rivelato fondamentale per impedire conseguenze peggiori, tanto che gli aggressori sarebbero stati intercettati a poche centinaia di metri dall’edificio di via Da Vinci, nei pressi dell’ospedale.

Nei loro confronti al momento non sarebbe stata formalizzata alcuna denuncia. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze, coordinate dalla sala operativa dell’emergenza e urgenza. Le persone coinvolte nell’aggressione sono state sottoposte a valutazione per essere accompagnate, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta.

I carabinieri sono rimasti sul posto per ascoltare le testimonianze. Le indagini sono ancora in corso. I militari, infatti, stanno continuando a raccogliere le dichiarazioni di chi ha assistito alla scena e dei vicini di casa delle vittime, per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto e ricostruire anche le motivazioni della violenta lite. Da quanto ricostruito pare che, da parte della famiglia aggredita, sia stato utilizzato, come strumento di difesa, anche lo spray al peperoncino. Quello dell’altra sera ad Abbiategrasso è soltanto uno dei tanti interventi che i carabinieri devono fronteggiare per liti in famiglia, tra condomini o tra conoscenti che spesso affiorano in tutta la loro violenza.

Graziano Masperi