Baby rapinatori in azione con coltello e spray: derubato un 22enne

Milano, 6 gennaio 2025 – Cappucci calati sui volti, coltello in mano e spray urticante per disorientare le vittime. Così una banda di sei giovani, descritti come nordafricani, ha colpito sabato sera alla fermata del tram 15 in piazza Abbiategrasso, nella periferia sud della città. Preso di mira un ragazzo di 22 anni che si è visto portare via lo zaino senza poter reagire, anche perché nel culmine della rapina gli è stato spruzzato addosso lo spray. Poi i malviventi sono scappati. Stando a quanto ricostruito al momento, il ventiduenne era fermo alla pensilina insieme a un amico coetaneo, attorno alle 21 di sabato, in attesa del mezzo pubblico.

A un certo punto i due si sono ritrovati accerchiati da sei ragazzi spuntati all’improvviso. Avevano i visi coperti dai cappucci, hanno raccontato in un secondo momento i due giovani, che, circondati dal gruppetto, non riuscivano ad allontanarsi. I sei li trattenevano lì con spintoni, poi qualcuno ha tirato fuori un coltello dalla tasca e li ha minacciati: “Dateci tutto”.

In particolare puntavano allo zaino del ventiduenne, che non voleva cederlo. Dalle minacce la banda è passata ai fatti in pochi secondi: uno di quei ragazzi ha spruzzato lo spray al peperoncino contro i due amici. Poi, in una manciata dei secondi, ha strappato via lo zaino al ventiduenne, che la vittima cercava invano di proteggere, per poi scappare insieme ai complici con in mano il bottino. Al momento non è noto cosa ci fosse all’interno della borsa.

I due amici hanno chiamato subito il 112: sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Scalo Romana, che hanno raccolto la testimonianza dei due amici e ora sono al lavoro per risalire alla gang, anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza. In piazza Abbiategrasso è arrivata anche un’ambulanza. Per le due vittime, visitate sul posto dai soccorritori, non è stato necessario il trasporto in ospedale.