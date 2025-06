Quell’incidente fatale. Si ricorda il Kaimano

Da due giorni, nel punto in cui è accaduto l’incidente che lo ha tolto per sempre alla sua famiglia, tre girasoli e una piccola fotografia che paiono sorridere come solo lui sapeva fare, ricordano Federico Troletti: l’ex agente della Polizia stradale ucciso dal comportamento scorretto di un uomo alla guida, che ha deciso di fare inversione di senso di marcia sulla strada 510 Sebina a Piancamuno. Mani gentili li hanno posati, sia a memoria di un padre, marito e atleta eccezionale, sia come monito per coloro che passano affinché prestino attenzione e rispettino il codice della strada. Si tratta solo di uno dei tanti gesti che da fine aprile sono stati fatti per ricordare il "Kaimano" di Malegno: amatissimo in Valle Camonica e sul Sebino, dove organizzava gare ed eventi postivi.

Se non vi è alcuna spiegazione per quanto accaduto a chi per anni si è speso per gli utenti della strada tramite la sua uniforme e per il prossimo da atleta, il sacrificio di Federico servirà a ricordare a tutti che mettersi alla guida non è un gioco e che si deve farlo in modo corretto e sempre con la testa sulle spalle. La stessa che lui usava nella vita: sia quando sfidava se stesso, sia in famiglia, sia con gli amici e le tante persone per cui organizzava grandi eventi. E proprio con un grande evento sarà ricordato Federico. Un gruppo di amici, difatti, sta organizzando la giornata "Birra agli Atleti! Federico vi Aspetta in acqua", che si svolgerà al lido Mad Hops di Marone, sulle acque dell’amatissimo lago d’Iseo, dove nel 2022 Federico ha fatto il primo giro a nuoto di Montisola, diventato un appuntamento seguito e partecipato da decine di atleti che lo seguivano dietro la boa numero 1, la sua personale.

L’appuntamento è fissato per le 18, ma si potrà arrivare anche prima, del 19 luglio 2025. L’ingresso al lido sarà gratuito. Dopo un tuffo rinfrescante, che sarà dedicato al "Kaimano", gli amici porteranno la loro testimonianza e il ricordo di Federico. Parteciperà lo scrittore Antonio Savoldi. Sarà lui a rappresentare l’associazione CONdividere la strada della vita fondata da Roberto Meli e che si occupa di assistere i famigliari delle vittime della strada e di promuovere la prevenzione sulle strade con incontri e corsi, anche per bimbi. All’associazione saranno devoluti i ricavi che arriveranno dalla vendita di alcuni cimeli di gara di Federico, per cui si potrà fare un’offerta libera.

Milla Prandelli