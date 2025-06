Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia

Un dramma nel dramma. A distanza di tre giorni dalla morte per annegamento di un bimbo di quattro anni, un’altra vita si è spezzata. Matteo Formenti, 36 anni, uno dei bagnini in servizio venerdì scorso quando il piccolo finì in acqua in una piscina di Castrezzato, nel Bresciano, senza che nessuno se ne accorgesse per poi spirare in ospedale 48 ore dopo, è stato trovato morto in un bosco alle pendici del Monte Orfano a Cologne. Un suicidio. L’uomo, secondo quanto appreso, era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Gli inquirenti ipotizzano, tra le altre cose, che ci sia stata un’omissione nei controlli da parte degli assistenti bagnanti. Impossibile non collegare le due drammatiche vicende.

Venerdì scorso la piscina era particolarmente affollata. Il bimbo, sfuggito al suo papà, è finito sott’acqua ed è stato poi visto galleggiare ormai esanime. I bagnanti, i bagnini e lo stesso padre del piccolo lo hanno recuperato e qualcuno ha cercato di rianimarlo fino a quando sono arrivati gli operatori del 118, che hanno proseguito con le tecniche di rianimazione pediatrica. Il bimbo non si è mai ripreso e, nonostante i tentativi fatti dai medici dell’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII dove è stato ricoverato fino a domenica sera, che hanno tentato anche la circolazione sanguigna extracorporea, è morto. Evidentemente Formenti non ha retto alla concatenazione degli eventi. Da un lato lo choc per l’accaduto, dall’altra l’avvio degli accertamenti. Una volta saputo del tragico epilogo probabilmente il 36enne si è sentito oppresso dal senso di colpa. Formenti nei giorni scorsi aveva già subito il sequestro del cellulare da parte dei carabinieri, ma non aveva ancora ricevuto l’informazione di garanzia ufficiale, come uno degli indagati per omicidio colposo iscritti nel fascicolo aperto dalla Procura di Brescia.

I militari della Compagnia di Chiari, dove il 36enne viveva, hanno tentato di consegnargli la notifica lunedì mattina, ma non lo hanno trovato in casa. E contestualmente – l’uomo si era procurato una nuova Sim ma non rispondeva né a chiamate né a messaggi – è scattato l’allarme di amici e conoscenti, con appelli social, anche del sindaco. Ora due famiglie sono unite dallo stesso dolore: quella del bimbo annegato e quella di Matteo, che ha scelto di farla finita prima ancora di conoscere ufficialmente le accuse che gli sarebbero state contestate.

Il corpo del bimbo, eseguita l’autopsia, sarà restituito in queste ore ai genitori, che potranno piangerlo e poi provvedere alla sepoltura. I funerali si svolgeranno venerdì in forma civile all’interno della casa Funebre Remondina. Intanto il sindaco di Rovato, dove abita la famiglia del piccino, assicura che “la comunità è e sarà vicina a un nucleo famigliare giovane, che non meritava questo dolore”. Lo stesso accade a Chiari, dove risiedeva l’assistente bagnanti. “Sono vicino alla famiglia ai parenti e agli amici di Matteo – dice il primo cittadino Gabriele Zotti – tutta la città li abbraccia”. Anche sul corpo di Matteo sarà effettuata l’autopsia. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore.