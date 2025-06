Lavoro nero, smascherati 1.229 irregolari

Le Fiamme Gialle di Brescia ieri hanno celebrato il 251esimo anno di fondazione e lo hanno fatto con una serie di attività iniziate alle otto del mattino nel cuore della città, in piazzetta Bruno Boni dove sono stati allestiti alcuni stand che hanno animato la giornata dei bimbi e ragazzi che stanno partecipando a grest e campi estivi di Brescia e provincia. Alle 15 il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, e il comandante provinciale, Colonnello Francesco Maceroni, hanno deposto una corona ai finanzieri caduti nell’adempimento del dovere, mentre alle 18 si è tenuta una celebrazione in cui i finanzieri che si sono distinti in operazioni di servizio e gli studenti vincitori del "Progetto Murales" sono stati premiati. Occasione, quella di ieri, per tratteggiare un anno di lavoro della Guardia di finanza in provincia di Bresca. Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di finanza ha eseguito oltre 10.000 di interventi e oltre 1.400 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziarie le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno "a tutto campo" a tutela di famiglie e imprese. Sono stati individuati 90 evasori totali e 1.229 lavoratori in nero. I denunciati per reati tributari sono 907 di cui 40 arrestati. Sono anche stati sequestrati 645 chili di tabacchi di contrabbando, mentre i controlli a salvaguardia del gioco legale sono stati 71. Tanti gli interventi nei settori del contrasto alla criminalità organizzata e in quello del soccorso con il salvataggio da parte del soccorso alpino della Guardia di finanza di ben 54 persone. Sono anche stati recuperati sei morti. È stato molto il lavoro anche della componente acquatica, sul Benaco col salvataggio di 12 persone.

Mi.Pr.