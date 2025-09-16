Rimanere senza un tetto, un triste fenomeno in crescita: sempre più donne clochard

Brescia – Un fenomeno in crescita, ma i dati precisi sono pochi. Per questo, la Piattaforma europea per il contrasto alla Homelesseness (EPOCH), ha avviato la conta europea dei senza dimora, che, per il 2025, coinvolge tre città in Italia, tra cui Brescia. Il progetto vedrà impegnati tutti i rilevatori in contemporanea il 14, 15 e 16 ottobre, a Brescia, Padova e Catania: la simultaneità dovrebbe annullare il rischio di conteggiare più volte la stessa persona, vista la mobilità dei senza dimora.

Tra fine gennaio e inizio febbraio si terrà, invece, la rilevazione nazionale, affidata dall’Istat alla Fio.psd, che riguarderà, però, solo le 14 città metropolitane. L’aggiornamento dei dati è piuttosto atteso perché gli ultimi risalgono al 2021 e riguardano solo le persone che hanno una residenza fittizia. Per Brescia, si parla di 200 persone, ma la stima fatta dagli operatori delle unità di strada parla, in realtà di 600 persone che quanto meno accedono ai servizi, da quelli di bassa soglia ai dormitori alle attività più complesse. Stime, appunto, perché poi c’è una fetta di invisibili tra gli invisibili, che dormono in aree dismesse e che non accedono ai servizi, molto difficili da intercettare. Per quanto riguarda l’accoglienza, i dormitori nel capoluogo contano circa 200 posti più un centinaio di bassa soglia, ovvero per persone in condizioni di povertà estrema che attraversano un momento di fragilità.

La maggior parte sono per gli uomini, che, nella geografia variegata del fenomeno dei senza dimora, sono in effetti la maggioranza; molti hanno anche un lavoro, ma non riescono ad avere una casa. Le donne sono, tuttavia, in aumento, non fosse altro per l’incremento delle badanti che, tra un lavoro e l’altro, restano senza un tetto. Oltre ai servizi essenziali, a far la differenza sono anche le attività che permettono ai senza tetto di riscoprire il proprio valore. “Perle ritrovate“, come indica il nome Perlar, associazione di volontariato nata nel 2016 a Brescia con l’obiettivo di valorizzare le persone senza dimora favorendo la costruzione di relazioni autentiche e di comunità inclusive. Grande successo hanno, ad esempio, le visite di Brescia nascosta, guidate dai senza tetto per il centro di Brescia. All’ultima, di domenica scorsa, hanno partecipato oltre 20 persone: un piccolo passo per uscire dall’invisibilità.