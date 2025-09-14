Lite per il posizionamento delle bancarelle, ambulante accoltella collega: è grave

Gussago, (Brescia), 14 settembre 2025 – Momenti di paura alla Fiera della Caccia di Gussago (provincia di Brescia) dove un diverbio tra due ambulanti si è trasformato in un'aggressione a colpi di coltello. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, domenica 14 settembre, durante la manifestazione.

Secondo quanto ricostruito, un 32enne italiano, titolare di una bancarella di prodotti alimentari, al termine di una lite per motivi legati al posizionamento dei banchi, ha colpito con alcuni fendenti un collega, un 52enne anch'egli ambulante italiano. La vittima, raggiunta all'addome e agli arti superiori, è stata soccorsa in codice rosso e trasportata agli Spedali Civili di Brescia.

Stando a quanto riferito, il 52enne è rimasto cosciente ed è attualmente fuori pericolo di vita. L'aggressore è stato subito fermato dai Carabinieri della Stazione di Gussago, impegnati in servizio di ordine pubblico per la fiera, e condotto in caserma. Sono in corso le valutazioni dell'autorità giudiziaria sui provvedimenti a suo carico.