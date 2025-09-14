Breno, fermato per rapina evade dai domiciliari: arrestato due volte in poche ore

Breno (Brescia), 14 settembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, sabato 13 settembre, personale della Compagnia Carabinieri Breno ha tratto in arresto in flagranza per il reato di rapina un italiano di 57 anni, con precedenti.

In particolare, dopo aver rubato della merce all’interno del supermercato Conad di Darfo Boario terme, l'uomo si è dato alla fuga spintonando personale addetto alla vigilanza. Immediatamente attivate le ricerche, il 57enne è stato trovato dai militari nelle vie limitrofe. Fermato, ha opposto resistenza al fine di dileguarsi senza tuttavia uscirci. La merce è stata così recuperata e restituita al supermercato.

Arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari, nel corso della nottata l 57enne è evaso, ma è stato di nuovo immediatamente rintracciato e bloccato dai militari del Nucleo operativo e Radiomobile. Arrestato per la seconda volta, questa volta per evasione, è stato posto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio per direttissima previsto per lunedì mattina.